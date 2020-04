Morre Dona Nilza, avó de Babu Santana

08/04/2020 | 17:10



Dona Nilza, avó de Babu Santana, morreu nessa quarta-feira, dia 8. As informações foram dadas por Tatiane Melo, a namorada do ator e cantor, por meio do Instagram. Na publicação, ela postou uma homenagem em que mostra Nilza usando uma camiseta para torcer pelo participante do BBB20. No texto, ela escreveu o seguinte:

Hoje é um dia triste. Faleceu uma torcedora número um do Babu. Dona Nilza, descanse em paz, sei que vai ser difícil quando Babu sair, muitas coisas mudaram aqui fora. Covid-19, doenças levando quem amamos, como o câncer... Dona Nilza obrigada pelo carinho, mesmo internada no hospital estava na torcendo por Babu Santana e vestindo sua camisa... MEUS SINGELOS SENTIMENTOS AOS FILHOS DO MEU QUERIDO AMOR BABU. QUE SUA BISAVÓ DESCANSE EM PAZ. AMO VOCÊS.

Nos comentários, Tatiane ainda explicou que Nilza é bisavó dos filhos de Babu, ou seja, ela seria uma espécie de avó postiça do ator por ser, na verdade, avó de uma ex dele.

Vale lembrar que Babu está confinado no BBB20 e, por enquanto, não se sabe se ele será informado sobre a morte de Dona Nilza.