Do Diário do Grande ABC



08/04/2020 | 16:49



O Governador João Doria (PSDB) confirmou o primeiro pagamento referente ao mês de abril do programa Merenda em Casa. Com a iniciativa, cerca de 49 mil estudantes da rede estadual do Grande ABC vão receber subsídio no valor-base de R$ 55 mensais para a compra de alimentos.

"Esta ação representa um investimento de R$ 40 milhões em abril e mais R$ 40 milhões em maio. Neste momento a decisão é para atender 60 dias, mas se necessário for, dadas as circunstâncias e seguindo a orientação médica, nós poderemos estender por um período ainda maior", disse Doria.

Em todo o estado, o benefício é oferecido a 732 mil estudantes cujas famílias recebem o Bolsa Família ou vivem situação de extrema pobreza e não recebem o benefício federal, de acordo com o Cadastro Único do Ministério da Cidadania.

Durante dois meses, o benefício para 113 mil estudantes mais carentes será dobrado e passará para R$ 110. A verba extra será garantida por meio de uma iniciativa da Comunitas, organização social especializada em parcerias público-privadas. O grupo iniciou a mobilização de recursos privados para potencializar esforços e levar renda para as famílias mais vulneráveis do Estado.

O pagamento será feito por meio do aplicativo PicPay, que pode ser usado em qualquer smartphone. O cadastro no aplicativo deve ser realizado no nome do responsável pela família de cada estudante com direito ao subsídio.

"Não permitiremos a cobrança de nenhum tipo de taxa dessas pessoas. Então a própria PicPay vai garantir o pagamento de todas as taxas. Se a pessoa decidir transferir para a sua conta, a taxa bancária será bancada pela PicPay. Se resolver sacar no banco 24 horas, a taxa cobrada será paga também pela PicPay. Isso foi uma condição colocada para que o dinheiro público e o dinheiro dos parceiros sejam utilizados integralmente pelas pessoas", afirmou o Secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares.

Passo a passo para receber o dinheiro:

Pesquise por "PicPay" nas lojas virtuais Apple Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (para dispositivos Android) e faça o download do aplicativo.

Crie uma conta no PicPay com seu nome, CPF e data de nascimento.

Valide sua identidade. O usuário receberá notificações no aplicativo pedindo o envio de uma selfie e uma foto do RG ou carteira de habilitação. A medida garante a segurança do usuário no aplicativo e a confirmação da família como beneficiária do programa.

Após a confirmação da selfie e do documento, o benefício é creditado na conta PicPay do usuário.

Compra de alimentos

Não é necessário ter conta bancária ou cartão de crédito. É possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da rede 24Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional.

O subsídio de R$ 55 será disponibilizado até o último dia útil do mês, sem descontos de taxas.

Os beneficiários poderão fazer pagamentos por meio do celular em mais de 2,5 milhões de estabelecimentos que aceitam PicPay. As lojas são identificadas por placas com o QR Code do aplicativo ou no próprio sistema de buscas da ferramenta digital