Como evitar golpes na internet que usam o coronavírus

08/04/2020 | 16:48



A pandemia do covid-19 é uma realidade que afeta toda a população mundial. No Brasil, não se fala em outra coisa nos jornais, na televisão, nos sites de notícia e nas redes sociais. Como é de costume com qualquer assunto que ganha muita relevância em pouco tempo, a propagação de notícias falsas envolvendo o tema já começou a dar as caras. Por isso, o Serasa Ensina, braço educacional do Serasa Consumidor, elencou seis dicas para que o consumidor se proteja de golpes na internet que usam o coronavírus como argumento.

1. WhatsApp não é jornal

Em tempos de muita informação, nem tudo que é compartilhado no WhatsApp é real. Aquela receita caseira da amiga da sua avó ou algum link com uma cura milagrosa para o vírus tem grandes chances de serem furadas. Na dúvida, fique atento aos noticiários para ter informação de fontes seguras e saber direitinho como agir no meio da crise.

Vale destacar que o Ministério da Saúde tem um número de verificação de fake news no WhatsApp – (61) 99289-4640 – que pode ser acionado nesses casos. O canal não funciona como atendimento aos consumidores e nem responde dúvidas sobre a doença. Ele serve apenas para classificar as informações virais em verdadeiras ou falsas.

2. Sempre cheque as fontes

Esse é um dos mandamentos básicos para investigar qualquer informação. Se organizações ou pessoas que você nunca ouviu falar e não tem contato, mandam algo para você, desconfie. Pesquise primeiro – a internet está aí para isso! Dá para saber se a notícia é verdadeira ou fake news depois de uma simples busca no Google. Veja se a informação aparece em outros lugares confiáveis antes de clicar em qualquer link duvidoso. Se o conteúdo estiver em apenas um lugar, é mau sinal.

3. Não compartilhe seus dados

Essa dica parece básica, mas deve ser reforçada em momentos de crise. Nunca compartilhe seu RG, CPF, dados bancários e informações de cartão sem necessidade. De acordo com a Serasa, uma tentativa de fraude é realizada a cada 17 segundos no Brasil. Compartilhando seus dados você fica muito mais exposto aos golpes. Até mesmo ao passar essas informações para conhecidos. Nunca se sabe se o número de algum familiar ou amigo foi clonado e está sendo usado para te causar prejuízo.

4. Desconfie de links de doação

Os criminosos da internet têm muita criatividade e podem se aproveitar da sua boa vontade nesse momento tão difícil. As doações estão entre as principais formas de atrair internautas para links e sites perigosos. Depois que você preenche dados na plataforma, o dinheiro pode ser desviado para hackers que também podem usar seus dados para realizar compras, empréstimos indevidos, além de crimes envolvendo o seu CPF.

5. Não baixe aplicativos desconhecidos

Já circulam na internet links para baixar falsos aplicativos sobre covid-19. Um deles é o COVID19Tracker. Teoricamente, por meio do app, você pode ver mapas interativos de proliferação da doença e dados estatísticos mundiais. Mas, na verdade, se trata de um malware que criptografa e bloqueia celular, computador e demais dispositivos onde está instalado. Aqui, a dica é: acesse apenas sites seguros e não clique em links desconhecidos para fazer download de programas.

6. Monitore seu CPF

Com tantas ameaças online, vale estar sempre atento aos seus dados. A forma mais fácil para os criminosos causarem prejuízo é usando o seu CPF. No entanto, é possível ter um relatório completo e saber toda vez que consultam o seu número. Para isso, você pode usar o Serasa Antifraude. Além de monitorar seu CPF 24 horas por dia, você consegue checar se seus dados estão da dark web. Assim você fica mais seguro contra golpes e fraudes.

