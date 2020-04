Sindicato dos médicos do Grande ABC enaltece trabalho do ministério da Saúde

Do Dgabc.com.br



08/04/2020 | 16:01



O Sindmed ABC (Sindicato do Médicos do Grande ABC), na figura de seu presidente, Dr. José Roberto Murriset, enalteceu, por meio de nota oficial divulgada na tarde desta quarta-feira (8), o trabalho realizado pelo Ministério da Saúde durante a pandemia no novo coronavírus.

Segundo a entidade, o trabalho realizado pela Pasta, sob o comando do ministro Luiz Henrique Mandetta , é fundamental para a continuidade das medidas protetivas que estão sendo tomadas em grande escala, seguindo orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

"O trabalho do ministério também tem sido exemplar no reconhecimento ao trabalho dos médicos e demais profissionais da saúde. É preciso que se continue encarando esta pandemia com a seriedade que ela exige, para que seja poupado o máximo de vidas possível. Para tanto, a garantia de EPIs (Equipamentos de proteção individual), leitos, respiradores, medicamentos e segurança no atendimento devem ser a prioridade do setor no Brasil. Fica registrado, notadamente, o reconhecimento do Sindmed ABC ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, cujo o lúcido e, tecnicamente, impecável posicionamento até agora certamente reduziu o número casos e de mortes em decorrência do novo coronavírus", elogiou.