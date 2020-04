Johnny Depp diz em depoimento que ex-esposa cortou seu dedo com garrafa durante briga

08/04/2020 | 16:11



E a novela entre Johnny Depp e Amber Heard ganha mais detalhes!

Na última segunda-feira, dia 6, o jornal Daily Mail publicou um trecho de um depoimento em vídeo no qual o protagonista de Piratas do Caribe descreve uma briga ocorrida em março de 2015 com a então esposa, um mês após o casamento.

Durante o testemunho, dado em 2018, o ator conta que Amber teria jogado uma garrafa de vodka quebrada em sua mão, que estava apoiada em um balcão de mármore. Tal atitude o fez perder bastante sangue a ponta do dedo médio. De acordo com Depp, o motivo da briga teria sido um contrato pós-nupcial que ele havia pedido para a loira assinar.

No vídeo, o intérprete de Willy Wonka disse que tentou encobrir o que teria acontecido e comentou às pessoas próximas que teria prendido o membro em uma porta pesada.

A publicação britânica afirma que a versão da artista sobre o desentendimento é completamente diferente. Segundo ela, seu parceiro estava bêbado e drogado quando teve uma crise de ciúmes, acusando-a de ter um caso com seu ex-colega de elenco, Billy Bob Thornton. Depp teria batido um telefone de plástico contra a parede, provocando o ferimento em si mesmo. Depois, ele teria mergulhado o dedo machucado em tinta azul e escrito em um espelho Billy Bob e Easy Amber [Amber fácil, em português].

O depoimento faz parte de uma ação contra o ex-advogado de Depp, Jake Bloom, em que este último foi acusado de acumular 30 milhões de dólares, o equivalente atualmente a 155 milhões de reais, durante os 18 anos em que trabalharam juntos.

A briga do casal foi mencionada porque foi tal advogado quem elaborou o contrato pós-nupcial.

Separados oficialmente desde 2016, a dupla assinou um acordo de divórcio em que se estabeleceu que ambos não iriam comentar nada do que houve no período em que estiveram casados.

Para livrar-se das acusações de violência doméstica, o ator doou 7 milhões de dólares, cerca de 35 milhões de reais, para um hospital infantil em Los Angeles. No entanto, em 2018, a estrela de Aquaman escreveu um artigo no Washington Post em que falava que já teria sofrido agressões de um companheiro.

Mesmo sem citar o ex-marido, Depp entendeu a mensagem e entrou com um processo milionário por difamação, que segue em andamento.

Para piorar a situação, Amber está sendo investigada por falsificar os ferimentos que justificaram uma ordem de restrição, para evitar que o artista se aproximasse dela. Ele suspeita que maquiagem foi usada para recriar as marcas de violência. Caso confirmado, a loira pode ir parar na cadeia com uma pena de três anos.