Alanis Morissette posa para revista amamentando seu filho: - Eu amo mulheres. Eu amo mães

08/04/2020 | 16:10



É quase impossível falar sobre Alanis Morissette com alguém sem que se encontre uma história sobre como as músicas dela tiveram um significado especial na vida da pessoa. Isso ocorre em grande parte por causa da honestidade e das emoções claras que ela compartilhou através de seu trabalho. Alanis mostrou às mulheres que sentir raiva e tristeza é normal, e inspirou artistas como Taylor Swift e Demi Lovato.

Além disso, ela fala abertamente sobre seus traumas, terapias e experiências de pós-parto, o que fez com que a revista Health a escolhesse como capa do mês de maio, época em que se comemora o Dia das Mães e também destaca-se a saúde mental. Em conversa com a revista, Alanis falou sobre maternidade e sobre superação.

A vida depois de ter filhos muda muito, inclusive no cenário profissional. Alanis contou que, no início da carreira, ela precisava estar totalmente sozinha e focada para gravar seus discos, mas que agora, com três filhos, ela se adaptou à bagunça. A cantora falou também sobre como ama ser mãe, o que a levou a posar para a revista enquanto amamentava seu filho mais novo, Winter:

- Eu amo mulheres. Eu amo mães. Muitas vezes, [as mães] sofrem silenciosamente, ou não tão silenciosamente. E se pode haver um momento de descanso no qual minha validação sobre isso [ser mãe] pode ajudar - foi por isso que fiz isso.

A cantora também sofreu com o pós-parto, durante o qual teve que lidar com a depressão e a ansiedade. Ela fala que, em nossas raízes, quando uma mulher tinha seu filho ela ficava rodeada por outras mulheres, que a ajudavam com os cuidados e também com a reconstrução de seu corpo e de sua identidade, o que não ocorre hoje em dia:

- Corta para os tempos modernos, onde o mundo é muito masculino, muito alfa, o que é completamente o oposto.

Apesar dessa situação tentar afetar o laço materno com a criança, Alanis afirma que é possível ver luz no fim do túnel, e lutar para que a relação não seja afetada.

Sobre as letras de suas músicas que carregam uma grande carga emocional, Alanis conta que, no começo, tinha muito medo de como elas seriam recebidas, mas que percebeu com o passar do tempo que compartilhar seus traumas a ajudava a superá-los, e também ajudava outras pessoas com traumas similares.

A cantora é uma pessoa altamente sensível, característica presente em cerca de 20% da população mundial, o que faz com que ela seja facilmente hiperestimulada. Para controlar esse traço da sua personalidade, Alanis gosta de estar perto da água e de ficar sozinha:

- Como a mamãe vai ficar mais tempo sozinha? Eu tenho conseguido isso à noite. Às vezes eu medito. Mas às vezes meditar não é realmente o que eu preciso.

Por fim, a cantora falou também sobre como trata de saúde mental com seus filhos:

- Para onde papai está indo? Ele está indo para terapia. O que é terapia? Terapia é onde alguém ajuda você a entender seu coração, sua alma, sua mente, sua história e seus pensamentos.

Além disso, a cantora tenta uma prática que, segundo ela, consiste em entrar nos olhos das crianças e ver o que lhes atrai, e como elas veem o mundo.

- Se meu filho vai dormir tarde e me faz três perguntas existenciais, não há: Ah, falaremos sobre isso de manhã. Esse é o momento.