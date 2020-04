Atriz volta a ser enfermeira para ajudar pacientes com coronavírus na Espanha

08/04/2020 | 14:10



Gemma Marin, que trabalhou como enfermeira no passado, voltou a exercer a sua profissão em meio à pandemia do novo coronavírus, justamente para ajudar em um hospital de Madrid, na Espanha. A cidade europeia é uma das mais afetadas ao redor do mundo e já registrou mais de 13 mil mortes.

Em um vídeo, ela explica:

- Oi, meu nome é Gemma Marin. Eu costumava trabalhar como influenciadora, atriz e dançarina. Mas desde semana passada eu tenho trabalhado como enfermeira. Eu estou na Espanha, morando em Madrid, que é uma das cidades mais afetadas. Você não pode ficar em casa quando algo assim está acontecendo. Então eu mandei o meu currículo. Eu falei para todos os hospitais: se vocês precisarem de mim eu estou disponível agora. A única coisa é que eu não trabalho há dez anos.

Ela ainda conclui e faz um apelo:

- Não sou só eu. Há milhares de pessoas trabalhando todos os dias nos hospitais. Minha mensagem é: se você pudesse ver, por cinco minutos, o que está acontecendo em um hospital... acredite em mim, você estaria em casa fazendo o que eles estão pedindo para você fazer. Então, por favor, fique em casa, lave as mãos, faça tudo o que eles estão fazendo para você fazer porque a situação está realmente difícil e é completamente verdade.