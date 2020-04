Naomi Campbell relembra ocasião em que surpreendeu o príncipe William: - Foi tão fofo

08/04/2020 | 14:10



Ao longo de sua carreira como modelo, Naomi Campbell adquiriu várias experiências memoráveis, de sessões de fotos de alto perfil a desfiles de moda globais e tapetes vermelhos repletos de estrelas. No entanto, conforme destacou o site americano People, uma dessas memórias se destaca: a de quando foi convidada pela princesa Diana para surpreender o príncipe William em seu aniversário, quando ele ainda era um adolescente.

Em seu canal no YouTube, Naomi estreou na última segunda-feira, dia 6, um quadro chamado Sem filtro com Naomi, no qual ela convida personalidades para conversar sobre diversos assuntos. A primeira convidada foi Cindy Crawford, com quem Campbell falou um pouco sobre como conheceu o Duque de Cambridge.

- Eu fui com Claudia Schiffer e Christy Turlington. Ele estava voltando da escola. E tínhamos chegado lá antes que ele chegasse em casa e a princesa Diana estava, tipo: Ok. Então, ficamos, tipo: O que fazemos? Quero dizer, foi tão fofo.

No documentário da ITV com o HBO de 2017, Diana, Nossa Mãe: Sua Vida e Legado, o príncipe William também comentou sobre a ocasião:

- Quando cheguei da escola e vi Cindy Crawford, Christy Turlington e Naomi Campbell esperando no topo da escada, eu fiquei vermelho, não sabia o que dizer e me atrapalhei. Acho que praticamente caí da escada ao subir. Eu era um garoto de 12 ou 13 anos que tinha pôsteres delas na parede.

Cindy, que também teve a oportunidade de conhecer a Lady Di alguns anos depois, conta como a princesa foi receptiva durante o encontro:

- Era como ir à casa de uma amiga. Eu acho que ela estava de jeans e um suéter de caxemira, e aquela vibe de ser super descontraída. Então, eu provavelmente também estava um pouco [nervosa], quero dizer, era desconfortável, mas era fofo. Foi um dia muito legal e uma ótima lembrança.

Campbell concordou:

- Eu amava a princesa Diana, eu simplesmente a amava. [Ela era] humilde, realista, e eu sou abençoada por conhecê-la pelo tempo que conheci.