Doria faz apelo para que pessoas permaneçam em casa durante a Páscoa

08/04/2020



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez apelo à população durante coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta quarta-feira (8) para que pessoas permaneça em casa durante feriado prolongado de Páscoa, que tem início na sexta-feira. “Fiquem em casa durante o período da Páscoa porque estarão mais seguros e protegidos”, reforçou.

Doria também relembrou que todas as praias estão fechadas tanto no litoral Norte quanto na Baixada Santista e litoral Sul. “Isolamento social é de fundamental importância para proteger a vida”, acrescentou.

Além disso, Doria também nomeou o diretor do Procon no Estado, Fernando Capez, como secretário extraordinário de defesa do consumidor. Nomeação é válida por 120 dias.

Segundo Doria, medida não terá custo para os cofres públicos. Objetivo é fortalecer e endurecer a fiscalização para coibir, multar e se necessário, prender, estabelecimentos que aproveitem do momento de crise para praticar preços abusivos de botijões de gás, álcool em gel e qualquer outro item. “Não faz sentido algum empresário ou comerciante ambicioso que queria usufruir dessa circunstância para fazer aumento de preço. Medidas são válidas para o pequeno, médio e grande empresário. Todos serão submetidos as regras”, informou o governador.

Capez informou ainda que desde o início da quarentena, 1.049 estabelecimento foram fiscalizados, sendo 818 autuados. Ele informou ainda que uma aliança operacional foi feita com a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

O governador também informou o início do pagamento da Merenda em Casa ainda hoje. Ao todo, 732 mil estudantes da rede estadual que vivem em situação de extrema pobreza serão beneficiados com crédito de R$ 55 em abril e maio. Ao todo, 21% de todos os alunos do estado cadastrados nos programas sociais do estado (Cadúnico), ou federal (Bolsa Família) serão beneficiados. Investimento será de R$ 40 milhões por mês. Benefício poderá ser estendido caso as aulas permaneçam suspensas por mais tempo. Pagamento será feito por meio do aplicativo PicPay, que pode ser baixado nos smartphones. Após confirmação de cadastro, valor estará disponível em até quatro horas sem nenhum custo para os beneficiados.