Vídeo emocionante da África do Sul revela paisagens vazias na quarentena

Redação

Do Rota de Férias



08/04/2020 | 13:18



“Não viaje agora, para que você possa viajar depois”. Esta é a mensagem do vídeo promovido pelo Turismo da África do Sul, que reitera o fato de que os cuidados tomados agora pelos viajantes serão fundamentais para que, em breve, seja possível voltar a lugares favoritos, descobrir novos e passear ao lado das pessoas amadas.

Vídeo: as belezas da África do Sul

A África do Sul está oficialmente em lockdown (quarentena), o que significa que, por lá, as pessoas devem ficar obrigatoriamente dentro de suas casas. Há saídas autorizadas apenas para atividades essenciais, como ir ao mercado, à farmácia ou a hospitais. É diferente da situação do Brasil, onde a circulação de pessoas ainda é permitida – embora não recomendada pelo Ministério da Saúde.

Mais do que um texto emocionante, o vídeo revela algumas das belas paisagens da África do Sul esvaziadas. Há desde grandes e pitorescas cidades até maravilhas da natureza. Além disso, dá para conferir imagens do povo, bem como da gastronomia local e de práticas esportivas.

“Essa epidemia vai passar. Se agirmos juntos e se agora, nós vamos superá-la”, diz o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que coordena as ações do país de enfrentamento ao covid-19.

Ao longo dos últimos anos, a África do Sul revelou-se um destino bastante procurado pelos brasileiros. Em 2019, 77.261 turistas viajaram para lá a fim de desfrutar as belezas do país.

Fotos: 50 lugares para conhecer na África

Confira aqui alguns dos destinos mais espetaculares da África: