Site transforma fotos em pinturas renascentistas; veja como usá-lo

Bianca Bellucci

Do 33Giga



08/04/2020 | 12:48



AI Gahaku é um site que transforma fotos em pinturas renascentistas. Na prática, basta fazer o upload de uma imagem e esperar a mágica acontecer. Criada pelo desenvolvedor japonês Sato Neet, a ferramenta usa inteligência artificial para entregar as obras de arte. Embora esteja em inglês, é bem simples de usar. Tanto é que, abaixo, o 33Giga ensina o passo a passo.

1. Acesse a página e clique em “Select from the library” para fazer o upload da sua foto. Vale lembrar que o filtro só funciona com o rosto de uma pessoa. Imagens de animais, desenhos e objetos estão descartadas.

2. Após fazer o upload, o site oferecerá 10 estilos de pinturas renascentistas. Clique nas opções para conferir os resultados e escolha a que você achar melhor.

3. Desça a tela e o AI Gahaku oferecerá uma versão como se a pintura tivesse saído de um museu, com desenho e informações. Você pode dar um nome à obra no campo “Change the title”. Depois, é possível salvar o conteúdo ou compartilhá-lo via Twitter.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você confere o passo a passo em capturas. Clique na imagem para vê-la maior: