Luana Piovani alfineta estilo de vida de Pedro Scooby: Na próxima vida eu quero ser surfista

08/04/2020 | 11:10



Luana Piovani não perde a chance de alfinetar o ex-marido! Depois de falar que Pedro Scooby não terá conteúdo para exibir em seu novo canal no YouTube, a atriz voltou a provocar o novo projeto do surfista.

De acordo com Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Luana respondeu a um seguidor que quis saber se ela achava o mundo do ex fantástico, já que o canal se chama O Fantástico Mundo de Scooby.

Em resposta, que parece ter sido já deletada das redes sociais, Luana teria dito:

Acho sim. Desafia a morte, viaja o mundo... Na próxima vida eu quero vir surfista. Mas mulher, é claro.

Nesta quarta-feira, dia 8, ele publicará o primeiro vídeo do canal, que terá momentos de sua vida como surfista e também ao lado dos filhos, Dom, Bem e Liz, que atualmente moram com a mãe em Portugal. Vale lembrar que, Scooby já teve um programa no canal Off sobre seu estilo vida, chamado Pedro Vai Pro Mar.