"Bancos estão alinhados com auxílio emergencial", diz presidente da Caixa

08/04/2020 | 11:08



O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou, em entrevista à Globonews, que o cronograma para saques do auxílio emergencial "provavelmente" deve ser anunciado nesta quinta-feira, 9. "Estamos discutindo internamente, a data seria semana que vem, mas provavelmente anunciaremos amanhã esse cronograma de recebimento na boca do caixa, nos ATMs caixas eletrônicos ou nas lotéricas."

Questionado sobre o pagamento de dívidas em outros bancos com esse dinheiro e sobre um entendimento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) com o governo de que as contas que receberiam esses recursos poderiam ser casadas com as contas que têm essas pendências, Guimarães explicou que a Caixa não fará isso, mas que os bancos privados estão "alinhados".

"Do ponto de vista legal e normativo, é uma prerrogativa do Banco Central, Roberto Campos Neto, presidente do BC, que é meu amigo há muito tempo, é uma discussão dele. Mas não há nenhum tipo de dúvida: Bradesco, Itaú e Santander estão alinhados, querem ajudar. O entendimento é claro: esse dinheiro é para um momento emergencial, independentemente de qualquer dívida da população de cheque especial ou cartão de crédito", disse Guimarães.

O presidente da Caixa ainda disse que 99,9% desses recursos estarão nos cincos grandes bancos, e que há nenhum risco. "Febraban é uma instituição muito séria e alinhada."

Sobre os saques dos recursos, Guimarães afirmou que a Caixa estima que menos de 1% dos beneficiários precisem dessa via, uma vez que quem não tem internet ou celular pode usar o de outra pessoa próxima que não vá receber o auxílio para fazer o cadastro no banco e usar o aplicativo Caixa Tem.

Segundo ele, só na terça-feira, 7, o sistema teve cerca de 115 milhões de acessos, sendo que 20 milhões já fizeram o cadastro. A expectativa, explicou ele, era de 10 milhões de cadastros.

O presidente do banco também destacou que a Caixa está em mais de 5.500 municípios, e que essa capilaridade permite um bom relacionamento com prefeituras e Câmaras de Vereadores, facilitando a chegada dos recursos para todos os beneficiários.