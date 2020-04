Santo André decreta feriado amanhã e dia 11 por causa do novo coronavírus

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



08/04/2020 | 10:57



A Prefeitura de Santo André publicou decreto de nº 17.348 que declara feriado, excepcionalmente, amanhã e sábado (dias 9 e 11), para fins de prevenção e enfrentamento da pandemia decorrente ao novo coronavírus.

No documento, consideram que hoje (8) é feriado em razão do aniversário da cidade de Santo André, no dia 10 de abril é sexta-feira santa, feriado nacional, e no dia 12 de abril, é domingo de Páscoa. "Considerando o decreto nº 17.322, de 19 de março de 2020, que declara situação de emergência em todo município de Santo André para fins de prevenção e enfrentamento do coronavírus e estabelece outras providências", consta em decreto.

O decreto complementa outras medidas já adotadas pela administração que proíbe aglomerações e mantém a quarentena até o dia 22 de abril.

O Diário questionou demais Prefeituras sobre o assunto e aguarda respostas.