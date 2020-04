Número de correntistas do Banco Inter cresce 155% e atinge 4,9 milhões no 1º tri

08/04/2020 | 10:29



O Banco Inter atingiu 4,9 milhões de correntistas no primeiro trimestre, o que representa alta de 155% sobre o mesmo período do ano passado. Em prévia operacional, o banco diz que na terça-feira, 7, completou a marca de 5 milhões.

No trimestre, o Inter afirma ter batido recorde de abertura de contas, com 890 mil novas. "Abrimos, em média, mais de 14 mil contas por dia útil em março", diz o relatório.

O número de clientes ativos é de 2,7 milhões, 147% maior do que no primeiro trimestre de 2019. São 2,5 milhões de clientes com saldo em conta, com saldo médio de R$ 1.049,00.

Já a quantidade de clientes com ações custodiadas no Inter passou para 185 mil no primeiro trimestre, 16 vezes mais do que no mesmo intervalo do ano passado.

Em termos de originação de crédito o montante é de R$ 1,3 bilhão, 66% acima do primeiro trimestre de 2019, sendo que o crédito a empresas cresceu 73%, para R$ 649 milhões; o imobiliário teve alta de 13%, para R$ 328 milhões no primeiro trimestre. Já o crédito consignado teve um avanço de 147% para R$ 376 milhões, todos em comparação há um ano.

O documento segue destacando a parceria com a Mastercard que prevê o incremento de incentivos pela exclusividade da bandeira nos cartões Inter; aumento do índice de Cross Selling (CSI) para 2,73 produtos ante 2,59 há um ano.

Outros números citados são 601 mil clientes ativos na Plataforma Aberta Inter (PAI), a qual responde por 12% da base de clientes (alta de 205%); R$ 38,7 milhões transacionados por 362 mil clientes no marketplace no primeiro trimestre; mais de 130 milhões de acessos no aplicativo. "Somos o principal banco de mais de 40% de nossos clientes ativos", diz a nota.