5 aplicativos para fazer intercâmbio sem sair de casa

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



08/04/2020 | 10:18



Por conta da quarentena aplicada em muitas partes do mundo, provocada pela pandemia do covid-19, viagens e intercâmbios foram adiadas temporariamente. Para quem está aguardando um nova data, uma boa dica é se conectar com outras pessoas que estão na mesma situação e praticar novos idiomas.

O Rota de Férias selecionou cinco aplicativos que, além de ajudar no aprendizado de outras línguas, são boas ferramentas para conhecer a cultura de outro países e fazer amigos.

Aplicativos para fazer intercâmbio sem sair de casa

Ablo

O Ablo é um aplicativo de bate-papo quem tem como objetivo conectar pessoas de todo o mundo. Por meio dele, é possível iniciar conversas individuais com outros usuários que estão em busca de aprender novos idiomas e diversas culturas.

Além de permitir que os diálogos ocorram por meio de um chat, a ferramenta realiza chamadas por vídeo. Esse tipo de interação pode ser benéfica, uma vez que ter contato com outros sotaques tende a aumentar seu leque de conhecimento.

Para quem tem receio de iniciar uma conversa com algum estrangeiro e, na “hora h” o computador travar, o Ablo traz uma solução interessante. Ele traduz tudo simultaneamente – tanto a conversa escrita quanto a feita por vídeo –, o que facilita a interação entre os envolvidos caso fuja alguma palavra do vocabulário.

Disponível para Android e iOS

Tandem

Com milhões de usuários em sua plataforma, o Tandem é uma das maiores comunidades de intercâmbio de idiomas do mundo. Por meio do aplicativo, é possível se conectar a outras pessoas – que são nativas do idioma que você deseja dominar – e praticar a língua.

Um dos diferenciais deste aplicativo é que, ao fazer o cadastro, o usuário informa qual idioma quer estudar e o nível de conhecimento que possui da língua. Além disso, é possível indicar quais são os seus assuntos favoritos para debater em uma conversa, como cultura, viagem, esportes e gastronomia.

O aplicativo também oferece a possibilidade de se comunicar, além do chat, por áudio e vídeo. Fora isso, a tradução simultânea ajuda o usuário a compor e compreender algumas frases enviadas ou recebidas.

Ao usar o Tandem, dá para aperfeiçoar o vocabulário, a pronúncia e a gramática. Outra opção é ser tutor de outra pessoa ao ensinar a língua portuguesa.

Disponível para Android e iOS

Unbordered

O Unbordered é um aplicativo no qual os usuários têm a possibilidade de interagir com pessoas de todo o mundo, praticar outro idioma, aprender a respeito de novas culturas, trocar informações turísticas e até fazer novas amizades.

Além disso, é possível navegar em uma linha do tempo pública para ver o que está acontecendo em outras partes do planeta.

O aplicativo conecta pessoas que possuem o mesmo interesse – seja aprender uma língua do zero ou praticar algum idioma que está enferrujado –, o que facilita a interação entre os envolvidos.

Assim como os outros apps citados nesta reportagem, o Unbordered oferece tradução simultânea durante as conversas realizadas na plataforma.

Disponível para Android e iOS

Travello

O Travello é um aplicativo que funciona como uma comunidade de viagens no mundo. Por meio da plataforma, é possível se conectar com mais de 180 países.

Com isso, diversas pessoas conseguem explorar novos destinos e compartilhar essas aventuras em uma comunidade global de viajantes. O aplicativo conta com grupos para blogueiros de viagem, mochileiros, viajantes Individuais, nômades digitais, fotógrafos de viagem e outros.

A partir da interação, dá para praticar diversos tipos de idiomas. Basta, apenas, alinhar o que deseja e fazer um filtro para se aprofundar no que considera mais interessante.

Disponível para Android e iOS

HelloTalk

O Hello Talk é um aplicativo de idioma usado para integrar pessoas de diversas nacionalidades que têm em comum o interesse em aprender ou aprimorar outros idiomas.

As conversas no aplicativo podem ser feitas por meio de textos, gravações de voz, ligações em áudio ou vídeo e até mesmo desenhos. Além de chats individuais, é possível se comunicar por meio de grupos.

Fora isso, o aplicativo também conta com ferramentas para tradução, pronúncia, transliteração e correções, para que as conversas fluam naturalmente.

Disponível para Android e iOS

