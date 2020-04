Namorada de Pedro Scooby, Cintia Dicker revela desejo de ter filhos e fala sobre arrependimento de ter colocado silicone nos seios

08/04/2020 | 10:11



Cintia Dicker usou o Instagram na última terça-feira, dia 7, para bater-papo com os seguidores. A modelo e namorada de Pedro Scooby recebeu perguntas de alguns admiradores e aproveitou para responder algumas curiosidades sobre sua carreira e vida pessoal.

Claro que o surfista foi assunto do papo e a ruiva confessou que acha ele um paizão para os filhos Dom, Bem e Liz, frutos da relação com Luana Piovani. Ela ainda revelou o que mais gosta do namorado e confessou o desejo de ter filhos:

- [Imagino] muito! Não sei quando, mas quero muito [ter] filhos. Ele é um paizão f***a. O que eu mais gosto no Pedro é o coração dele. Ele é muito legal com todo mundo, disse a modelo.

Ela também contou que seu cabelo ruivo é natural, embora não saiba o motivo já que seus pais não possuem o cabelo da mesma cor. Sobre a aparência, Cintia disse que já realizou duas cirurgias plásticas, mas que se arrepende:

- Coloquei silicone e me arrependo muito. Mas acho que todo mundo tem de fazer o que vai te fazer se sentir bem. Se você vai se sentir bem, faça. Mas eu me arrependo.