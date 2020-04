Jennifer Aniston surpreende fãs ao interagir na live do ex John Mayer

08/04/2020 | 10:10



Não tem nem um ano que Jennifer Aniston está no Instagram, mas ela já está causando! A sempre bem humorada atriz de Friends surpreendeu os fãs ao assistir e interagir em uma live do ex-namorado, o cantor e compositor John Mayer.

De acordo com a US Magazine, Mayer estava falando um pouco sobre o compositor Bill Withers, que faleceu no último dia 30, e fez uma piada autodepreciativa enquanto elogiava o cantor:

- Não importa se ele estava falando com você ou com um entrevistador há 15, 14, 13 anos, tudo que ele dizia era útil. Quatro por cento das coisas que eu digo são úteis. 100 por cento das coisas que ele dizia eram úteis.

Nesse momento, Jennifer não resistiu e comentou a transmissão com três emojis chorando de rir, deixando alguns dos demais espectadores chocados com sua presença. Entre emojis de coração, um deles chegou a comentar:

Meu Deus, Jen está aqui.

Aniston e Mayer namoraram entre 2008 e 2009, mas não perderam a amizade após o término - o cantor inclusive estava na festa de 50 anos de idade da atriz em Los Angeles, na qual o ex-marido de Jennifer, Brad Pitt, também esteve presente.