YouTube da Disney ensina a desenhar personagens durante a quarentena

08/04/2020 | 09:48



O covid-19, o novo coronavírus, colocou pessoas ao redor do mundo em isolamento social. E para aliviar a quarentena, empresas estão promovendo uma série de ações. A Disney, por exemplo, resolveu usar sua conta no YouTube para trazer conteúdos divertidos. Um deles é a série How to Draw (Como Desenhar, em português), que tem vídeos ensinando a criar personagens do estúdio.

Até o momento, foram liberados cinco vídeos da série How to Draw. Os personagens são: Sven (Frozen), Olaf (Frozen), Elsa (Frozen), Ariel (A Pequena Sereia) e um especial de caricaturas à la Disney. Todos estão em inglês, mas como capta os traços dos desenhistas, fica fácil acompanhar o passo a passo mesmo não dominando o idioma.

Ainda no YouTube da Disney, é possível conferir outros conteúdos produzidos durante a quarentena. O estúdio, por exemplo, deu início a uma série de curtas originais do universo de Frozen. O animador Hyrum Osmond fará pequenos vídeos direto da sua casa com o personagem Olaf como protagonista. O primeiro filme já está online – clique aqui para conferi-lo.

Vale destacar que a Disney também está trabalhando com ações em seu serviço de streaming, o Disney+. Por causa do isolamento, dois filmes foram liberados para os assinantes antes do programado: Frozen 2 e Star Wars, Episódio IX: A Ascensão Skywalker. A plataforma, entretanto, ainda não está disponível no Brasil.

