Sony apresenta DualSense, o novo controle do PlayStation 5

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/04/2020 | 09:48



A Sony revelou nesta terça-feira (7) os detalhes do DualSense, o controle do PlayStation 5. Para construir o novo modelo, a empresa ouviu desenvolvedores de games em relação às funcionalidades do DualShock – último acessório da marca –, mantendo o que fez sucesso e melhorando funções que não foram tão usadas. Entre os destaques estão: sensores hápticos e botão Create.

Os sensores hápticos permitirão diferentes tipos de vibrações no controle. Na prática, determinadas ações dentro de um jogo poderão ser sentidas pelo joystick, como a resistência de dirigir um carro pela lama. Os botões L2 e R2 também terão uma nova sensibilidade. Eles entenderão a pressão com que o jogador irá apertá-los. A nota da PlayStation explica que ao atirar com um arco e flecha, por exemplo, o usuário deve medir a tensão do tiro de acordo com a força colocada no botão.

Já o botão Share, presente no DualShock, será substituído pelo Create. Ele promete mais funcionalidades e capacidades para quem compartilha gameplays. Os detalhes específicos, entretanto, só serão divulgados mais próximos ao lançamento do PlayStation 5.

A Sony também destacou que o DualSense terá microfone embutido, que permite aos jogadores conversarem com seus amigos sem um headset. Quando o assunto é design, a barra de luz agora está localizada em ambos os lados do touch pad. E, pela primeira vez, o controle chega com uma mistura de dois tons – preto e branco.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você descobre os 25 videogames mais vendidos de todos os tempos, de acordo com o VGChartz (clique na imagem para conferir a legenda):