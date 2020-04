Fique em casa

08/04/2020 | 07:16



O canal fechado Discovery apresenta nesta quarta, 8, às 22h, o documentário Pandemia: Covid-19, que terá reapresentação no sábado, 11, às 23h40, na TV Cultura. A luta mundial contra a pandemia do coronavírus é mostrada em detalhes, incluindo as últimas notícias sobre os esforços para testar e tratar pacientes, em uma luta contra o inimigo invisível, que precisar ser parado, evitando maior disseminação.

Especialistas revelam as dificuldades encontradas nessa batalha, que tem como foco um vírus que não era conhecido. Produção traça a linha do tempo da epidemia, desde o surgimento no Oriente, e que se alastrou por outros países. O especial mostra também como o surto chegou aos Estados Unidos, desde a primeira notificação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.