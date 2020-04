Link falso para cadastro é enviado para 6,7 milhões

08/04/2020 | 07:02



Links falsos estão circulando na internet para cadastrar pessoas que desejam receber o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Em vez de receber o auxílio, porém, quem usar esses links pode ter seus dados roubados. O golpe já tem 6,7 milhões de compartilhamentos e acessos em todo o País e exige atenção de quem navega pela rede.

Os dados são do dfndr, laboratório da startup de segurança digital da PSafe, que registrou alta nesse tipo de golpe desde o mês de março. Segundo a empresa, cerca de 90 a 100 páginas falsas trazem perguntas sobre dados pessoais e induzem os usuários a compartilhar os links em aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, para receber o benefício.

Segundo Emilio Simoni, diretor do dfndr lab, é importante se atentar para o endereço dos links acessados. Toda página do governo, por exemplo, deve acabar em "gov.br" - o que os sites falsos não terão. "Para ter certeza de que está em um site oficial, procure o endereço em um site de buscas", afirma Simoni.

Para não cair no golpe, é necessário ter atenção. Sempre verifique o endereço do site que está sendo acessado e de onde veio a informação sobre a página. Simoni alerta ainda que dados pessoais só devem ser fornecidos na internet quando há confiança do usuário.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.