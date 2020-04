Santo André promove agenda virtual para celebrar aniversário de 467 anos

Do Diário do Grande ABC



07/04/2020 | 23:18



O 467º aniversário de Santo André, a ser completado nesta quarta-feira, 8, será celebrado de maneira diferente. Em razão da quarentena ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura oferece aos munícipes programação para acompanhar virtualmente de casa, diretamente do isolamento social, denominada #Ficaemcasa Live Show. E a primeira grande atração será o cantor andreense Péricles, que vai levar ao público - através de apresentação de voz e violão pela internet - seus principais sucessos, a partir das 20h30 desta quarta, em transmissão ao vivo. Pouco antes, às 19h30, o prefeito Paulo Serra (PSDB) fará uma live especial e convocará a todos para uma salva de palmas, às 20h.



"Este será um dia especial que gostaríamos de comemorar de forma diferente, com festa e gente reunida, com o Cinema no Parque, a Feira da Fraternidade, entre outros tantos eventos e as inaugurações que iríamos fazer, mas que por conta desta guerra que estamos enfrentando não foi possível. Será um aniversário diferente, mas o sentimento de amor, respeito e solidariedade estará mais presente. Fica meu convite para as ações que vamos fazer com o objetivo de não deixar essa data passar em branco", declarou o prefeito andreense.



Na quinta-feira, novamente às 20h30, quem comandará o show será outro ilustre morador da cidade, o cantor Maurício Manieri, que também realizará apresentação via internet, com todos seus hits e também as músicas da atual turnê, Classics. Já no sábado, às 17h30, quem assume a transmissão é o DJ Adriano Pagani, da rádio Energia 97, que é nascido e ainda mora de Santo André e vai levar muita música eletrônica aos dispositivos eletrônicos pela cidade.

Todas essas transmissões serão disponibilizadas nas páginas do Facebook da Prefeitura, do prefeito Paulo Serra e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.