Kiko desafia parlamentares de Ribeirão a doarem salário

Daniel Tossato



08/04/2020 | 00:03



Em resposta a ofício encaminhado pelos vereadores de Ribeirão Pires – que pedia redução do salário dos integrantes do Executivo pela metade para auxiliar o município no combate ao novo coronavírus –, o prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) desafiou os parlamentares, após acatar em parte a demanda requerida no Legislativo, a também doarem parcela de seus subsídios ao Fundo Social de Solidariedade da cidade para ser utilizada em ações voltadas a diminuir os efeitos da proliferação da Covid-19.

Em documento endereçado aos seis parlamentares que assinaram o ofício ao Paço na semana passada, Kiko afirmou que aguarda a doação de parte dos salários dos vereadores e envia o número das duas contas do Fundo Social da cidade, onde o montante deverá ser depositado, seguindo sugestão do chefe do Executivo.

“Com o exposto, aguardando ansiosamente pelas vossas graciosas doações, informamos abaixo os dados das contas bancárias para o recebimento destas, sendo certo que as ações solidárias dos nobres edis poderão ser divulgadas pelo Poder Executivo, se assim o desejarem, mostrando à população a efetiva preocupação de cada um dos senhores, com o enfrentamento da Covid-19”, diz o documento, rubricado por Kiko e com citação direta aos vereadores Anselmo Martins (PL), Danilo da Casa da Sopa (PSB), Humberto D’Orto Neto, o Amigão (PSB), Paulo César Ferreira (MDB), Rogério do Açougue (PSB) e Rubens Fernandes (PSD).

Na semana passada, os parlamentares formularam documento, enviado à Prefeitura, pedindo que Kiko, o vice Gabriel Roncon (PTB) e os secretários municipais cortassem os vencimentos em 50%. O valor economizado desta maneira, de acordo com a proposta, deveria ser revertido no combate à pandemia. O ofício dos vereadores também pedia diminuição dos próprios subsídios, além do salário de servidores públicos ocupantes de cargos em comissão acima do valor de R$ 2.000 e que não atuem nas áreas da saúde e da segurança. Em um primeiro momento, Kiko evitou declarar se doaria parte de seus rendimentos, mas registrou a cessão durante o fim de semana – inseriu na resposta comprovante de transferência bancária na quantia de R$ 7.390, feita na conta do Fundo Social.

Um dos integrantes do bloco que assinaram o ofício, o vereador oposicionista Amigão alegou que o retorno do prefeito “chega a ser algo esdrúxulo”, uma vez que na, visão do socialista, o momento “é de nos mantermos unidos e não pensarmos somente nos nossos projetos”.

“Não tinha por que o prefeito mandar uma resposta desta, até porque nosso ofício pedia corte no salário e utilização da verba no combate à pandemia enquanto durar a crise e não somente uma doação. Parece que o prefeito não entendeu e decidiu os responder dessa forma, o que é uma pena”, pontuou Amigão.