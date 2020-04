Estado avalia implementação de teste delivery para Covid-19

Bia Moço

Projeto idealizado pela Prefeitura de São Caetano, o Disque Coronavírus, canal que funcionará como delivery de exame domiciliar para testagem da doença, poderá servir de exemplo para o Estado. Durante coletiva de imprensa realizada ontem com o governador João Doria (PSDB), o secretario estadual de saúde, José Henrique German, garantiu que avalia a eficiência do programa para que ele possa ser implementado nos demais municípios da Região Metropolitana.

“São Caetano é uma cidade extremamente importante, que tem um sistema de saúde bastante organizado e, se saiu com uma solução dessas (Disque Coronavírus), é porque estudaram a respeito. Nós vamos conhecer (o projeto) e, se for factível, porque não (implementar no Estado)”, questionou German.

O benefício, que teve início na segunda-feira, tem como foco a população idosa e os outros grupos de risco, entretanto, qualquer morador da cidade pode procurar o canal para esclarecimento de dúvidas sobre a doença. A ideia é que o paciente, supostamente contaminado pela Covid-19, faça o autoexame em sua casa, evitando assim que a pandemia seja espalhada no município.

A Prefeitura recomenda que a pessoa que estiver com sintomas gripais deve entrar no site coronasaocaetano.org e realizar cadastro – aos que tiverem dificuldade o atendimento pode ser feito via telefone (0800 774 4002). Na sequência, uma equipe do programa Saúde da Família, junto de um interno da faculdade de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) entrará em contato para avaliar os sintomas do paciente, que receberá em sua casa kit de exames e, pelo celular, um vídeo explicativo de como realizar a testagem sozinho – o resultado deve sair em até 48 horas. O paciente será acompanhado pelos profissionais até o fim de seu tratamento, sendo encaminhado ao hospital somente em caso de agravamento do quadro.

A Prefeitura prevê que, com a medida, a pandemia seja controlada na cidade, conforme avaliou a secretária de Saúde do município, Regina Maura Zetone, ao anunciar o programa, há uma semana.

Por enquanto, o município dispõe de 4.000 testes. Somente no primeiro dia o canal recebeu 313 chamadas. O atendimento via telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 12h.