São Caetano disponibiliza acesso a site com aulas on-line

Do Dgabc.com.br



07/04/2020 | 22:21



A Prefeitura de São Caetano lançou oficialmente ontem o programa Educação Conectada para oferta de aulas on-line durante o período de quarentena. A ideia é que os alunos da rede municipal continuem em atividade, mesmo com as escolas fechadas diante da pandemia do novo coronavírus.



“A ação compreende conjunto de ações que visam minimizar os efeitos da suspensão das aulas como ação de combate à propagação do coronavírus”, explica o secretário de Educação Fabricio Coutinho.



O chefe da pasta informou que desde ontem os alunos têm acesso ao site gg.gg/scseduca, por meio do qual serão dadas orientações sobre as aulas e atividades educacionais para fazer durante a quarentena. O portal traz tutorial, para alunos e familiares, com instruções detalhadas sobre como fazer o login, acessar as aulas on-line, realizar as atividades e devolver o material realizado ao professor.



O site contemplará todas as etapas de ensino. Alunos e familiares da educação infantil têm à disposição Orientações às Famílias da EI, com indicações de brincadeiras que atendem a todos os grupos desta fase escolar (de 1 a 5 anos). “As ações propostas estão em consonância com os princípios do currículo municipal. São brincadeiras que primam pelo caráter lúdico e colaborativo, buscando momentos integradores para toda a família”, explica a diretora do Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação Dra. Zilda Arns) Denise Pattini.



A partir do ensino fundamental, todo o fluxo de tecnologia educacional tem como base a plataforma Google for Education, graças à parceria firmada entre a Prefeitura e a multinacional de tecnologia. “Esta parceria possibilitou ao município o pioneirismo na estruturação da plataforma para educação pública”, destaca o coordenador do Cedigi (Centro de Pesquisa, Formação e Inclusão Digital de São Caetano), o professor Luiz Cruz, responsável pela elaboração do site.



Por meio das ações desenvolvidas pelo Cedigi, o município conta com 6.822 salas de aula on-line, acessadas por 14,3 mil alunos e 1.732 professores, que possuem a conta educacional da Google.