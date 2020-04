Sem festa, projeto faz entrega de ovos

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



08/04/2020 | 00:01



A chegada do novo coronavírus na região não bloqueou somente a convivência social, mas também fez com que eventos fossem adiados. Esse é o caso da Páscoa Solidária, festa que aconteceria sábado, na Travessa Olímpio Mourão, no bairro Centreville, em Santo André. A ação, porém, não vai deixar de ser realizada, já que a doença não apaga o sonho de dezenas de crianças de receber o ovo de chocolate.



Para que os 506 pequenos, de 1 a 10 anos, cadastrados no atendimento do projeto Deixa Viver não ficassem sem receber o doce, a idealizadora da ação e presidente da Associação União e Luta dos Moradores do Centreville, Marilda Brandão, 45 anos, resolveu distribuir as unidades na porta da sua própria casa. A entrega começou ontem pela manhã e já tirou sorriso do rosto de pelo menos 40 crianças, entre elas o pequeno Gabriel Santos Silva, 8, que foi destaque da capa do Diário no dia 1º de março por nunca ter ganhado um ovo de Páscoa.



Para concretizar a ação, há um mês a ativista pediu ajuda para adquirir os ovos, já que o projeto não conseguiria arcar com o valor, estimado em R$ 6.000. “Depois que o Diário publicou matéria sobre o evento, recebemos muitas doações. Além disso, as pessoas que apadrinham estas crianças, assim como as que ajudam no projeto, também doaram (ovos de Páscoa). A ação precisaria de 506 unidade e conseguimos 680”, comemorou Marilda.



Com o número de doações acima do previsto, a ativista conseguiu estender a ação para outros beneficiados. “Irmãos das crianças cadastradas, com mais de 10 anos, também estão levando um ovo para casa”, explicou a presidente da associação.



Para que não haja risco de contaminação, Marilda desinfetou as unidades com álcool gel e pediu para que as mães não levem as crianças na retirada do doce. “Os ovos estão com o nome da mãe e da criança que receberá”, explicou.



Marilda utiliza luvas e máscara para receber as pessoas em seu portão. “A cada mãe que chega, faço elas passarem álcool gel nas mãos antes de pegarem o ovo. Quando chegam em casa, mandam fotos e vídeos dos pequenos para que eu possa ver a alegria deles, já que muitos nunca ganharam um ovo de Páscoa.”



A ativista avisou os responsáveis cadastrados sobre a entrega e cancelamento da festa via WhatsApp. A retirada dos ovos de Páscoa poderá ser feita até sexta-feira. “A festa não pode acontecer, mas o sonho dos nossos pequenos de ganhar um ovo de chocolate está assegurado. Espero que no ano que vem possamos fazer uma festa linda”, projetou Marilda.



O Diário teve acesso aos vídeos que as crianças gravaram para Marilda. Os pequenos agradecem a ação e aos doadores dizendo “obrigada por fazer nossa Páscoa mais feliz”.