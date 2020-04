07/04/2020 | 21:21



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 7, que o país pode "estar chegando ao topo da curva" dos casos de coronavírus. Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano voltou a dizer que os americanos vivem semanas difíceis por causa da pandemia. "Esta será a semana mais difícil", declarou. Trump disse, também, que a contagem de casos de coronavírus nos EUA é "muito precisa".

O presidente americano se mostrou confiante sobre a recuperação econômica do país e disse que o dólar "está muito forte" e que "as pessoas estão investindo no dólar". O republicano afirmou, ainda, que é a favor de um corte de impostos sobre folhas de pagamento nos EUA.