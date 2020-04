Orlando Morando anuncia interdição da Rua Marechal Deodoro e de praças

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



07/04/2020 | 21:18



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), anunciou em live nas redes sociais na noite desta terça-feira (7) que a Rua Marechal Deodoro, no Centro, será interditada para circulação de carros a partir desta quarta-feira (8). Segundo ele, decisão foi tomada após imagens de câmeras de segurança mostrarem grande número de munícipes transitando pela região. “A Marechal Deodoro estava lotada hoje. Não vai estar amanhã, porque estará fechada. Isso não é brincadeira”, afirmou.

A medida é para evitar grande aglomeração de pessoas e será por tempo indeterminado. Além disso, ele também informou que todas as praças do município passam a ser fechadas com cones e faixas de interdição. “Não é para sair de casa. O isolamento social é completo. Essa é a única forma da gente evitar que o vírus continue circulando”, reforçou.

Outra medida anunciada é o endurecimento na fiscalização do comércio. Segundo Morando, muitos ainda continuam funcionando mesmo não fazendo parte do grupo de serviços essenciais. “Nós já autuamos mais de 1.000 estabelecimentos. Não com multa. Disciplinamos, mas agora acabou. Será lacrado”, garantiu.

Outra novidade é o drive thru da solidariedade, que passa a funcionar a partir desta quarta no Paço Municipal, das 10h às 17h, e a partir de quinta, às 8h. Uma tenda será montada para receber as doações. Entre produtos que serão aceitos estão alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza. Os donativos serão transformados em cestas básicas doadas pelo FSS (Fundo Social de Solidariedade) do município para famílias carentes. O prefeito também informou que a instituição municipal também está aceitando doações em dinheiro que será usado na área da saúde por meio de depósitos e transferências bancárias para conta do FSS no Banco do Brasil. “É hora de ajudar. Eu e a Carla estamos doando nossos salários integralmente. Não é para fazer média”, disse.

Morando também reforçou que kits da Merenda Solidária continuam sendo distribuídos pela cidade e que medida é uma de tantas outras que serão anunciadas pelo município para ajudar as famílias que não tem condições de se manter neste momento de crise. “Ninguém vai passar fome em São Bernardo durante o coronavírus”, finalizou.