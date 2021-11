Taís Araújo homenageia irmã médica do SUS: Rezo muitas vezes por dia para que tudo passe

07/04/2020 | 19:10



Diversas celebridades estão se mobilizando para ajudar hospitais no combate à pandemia causada pelo novo coronavírus. Outras têm agradecido diretamente aos profissionais da saúde por todo o esforço. Desta vez, a atriz Taís Araújo usou sua conta oficial do Instagram para homenagear sua irmã Claudia, que é ginecologista e obstetra do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na legenda da foto em que a irmã da artista aparece segurando um bebê durante seu trabalho, Taís escreveu:

Essa aí de óculos é minha irmã, doutora Claudia Araujo Bottino, ginecologista e obstetra. Tem um consultório em Brasília e também trabalha no SUS, em um hospital público, na capital do nosso País. Ela, junto com todos os médicos, enfermeiros, os profissionais da limpeza e todos os que atendem aos hospitais, está no front, combatendo a pandemia de frente.

E acrescentou:

Hoje, ela me mandou essa foto como símbolo de esperança. Eu chorei.

Taís concluiu com um agradecimento:

Deixo meu respeito aos garis, aos jornalistas. Deixo meu respeito a quem está no corre e não pode parar. Rezo muitas vezes por dia pra que tudo passe e que consigamos preservar o maior número de vidas possível. A todos vocês, profissionais que estão no front, todo meu respeito e gratidão.