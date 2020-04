Senado vota projeto para criar linha de crédito a micro e pequenas empresas

07/04/2020 | 18:29



O Senado vota, nesta terça-feira, 7, um projeto de lei para criar uma linha de crédito a micro e pequenas empresas durante a crise do novo coronavírus. A proposta, que dependerá ainda de avaliação da Câmara, prevê a destinação de R$ 10,9 bilhões do Tesouro para operacionalizar o financiamento.

Na última sexta-feira, 3, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória com uma linha de crédito para financiar o pagamento da folha salarial de pequenas e médias empresas. A MP do governo destina R$ 35 bilhões para o programa.

O projeto do Senado garante crédito para micro empresas e uso do recurso para ações além dos salários, como capital de giro, e beneficia também cooperativas de crédito, estas não atendidas pela MP do governo. Além disso, a proposta não exige que as empresas garantam estabilidade dos funcionários, como prevê a MP.

A linha de crédito votada pelos senadores foi estipulada no valor de metade da receita bruta anual em 2019. Para uma microempresa que faturou R$ 360 mil no ano, por exemplo, o financiamento seria de R$ 180 mil. O programa atende empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões em um ano.

O custo do programa, prevê o projeto, será bancado com 80% de recursos do Tesouro e 20% dos bancos participantes, no caso, Banco do Brasil e Caixa. A taxa de juros será de 3,75% ao ano com prazo de 36 meses para quitação e carência de seis meses para início do pagamento.

Inicialmente, o projeto protocolado pelo senador Jorginho Mello (PL-SC) beneficiava o microempreendedor individual. A pedido do governo, a relatora do texto, Kátia Abreu (PP-TO), retirou essa categoria, já beneficiada pelo auxílio emergencial de R$ 600.

A equipe econômica pediu também que as pequenas empresas e as cooperativas de crédito fossem excluídas. O Senado, por outro lado, manteve a linha de crédito a esses dois tipos de companhias.