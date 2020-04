Resgate, nova produção da Netflix estrelada por Chris Hemsworth, ganha trailer oficial

07/04/2020 | 18:10



No mês de abril, a Netflix estará com o catálogo recheado de produções originais. Entre os lançamentos que poderão ser aproveitados nesta quarentena está Resgate.

Chris Hemsworth, mais conhecido por seu papel como o super-herói Thor, protagonizará a nova produção do streaming. Nesta terça-feira, dia 7, a plataforma divulgou o trailer oficial do filme, que promete muitos mistérios e ação para os espectadores.

Em Resgate, Chris interpretará Rake, um mercenário que precisará comandar uma operação para salvar um menino sequestrado. A produção foi roteirizada por Joe Russo e dirigida por Sam Hargrave.

Apesar de estar marcado como um personagem do Universo Cinematográfico Marvel, o ator, assim como Chris Evans - o Capitão América -, mostra na prévia, nuances de outras possibilidades de atuação que é capaz de ter.

O filme será lançado só no dia 24 de abril, mas já dominou os assuntos mais comentados do Twitter, e é muito aguardado pelos fãs do artista, que fizeram questão de declarar sua animação na rede social:

Obrigada pelo presente, Netflix! Obrigada, escreveu um internauta.

Adorei, nem assisti e já amei, comentou outro.

Netflix, você não cansa de me surpreender?, disse um terceiro.

No Twitter, o protagonista relembrou os fãs que o mundo tem passado por meses difíceis e contou que espera, durante o período de quarentena, levar um pouco de diversão para as pessoas através do longa.

No elenco, para estrelar ao lado de Chris Hemsworth, a produção contará com a participação de David Harbour, o Hopper de Stranger Things.