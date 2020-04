De volta à cidade dos anos 60

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/04/2020 | 00:10



Começa a Semana Santo André 2020, neste feriado municipal esvaziado por causa da pandemia do coronavírus. Aqui em Memória contamos com o apoio triplo do advogado Gerson Gomes da Silva, da pesquisadora Claudia Ferreira e do infografista Agostinho Fratini.

- Dr. Gerson – e isso já foi contado no programa Memória na TV – realizou um passeio que alinhavou 190 pontos distribuídos em 36 capítulos – o que significa que ele e sua pesquisa estarão em Memória não só nesta semana, mas ao longo de todo o ano.

- Claudia Ferreira criou o blog Santo André Ontem e Hoje, que reúne um grupo de memorialistas voltados à construção da memória andreense.

- Agostinho Fratini, da editoria de Arte do Diário, é o responsável pelos logotipos que ilustram Memória, como o hoje apresentado, que insere Gerson Gomes da Silva na simbologia da cidade.

Iniciamos a Semana com um achado da Claudia Ferreira (mais um): Santo André na coleção de monografias da Fundação IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Esta monografia terminou de ser impressa em 15 de julho de 1969 e focaliza Santo André de pouco mais de 50 anos atrás.

Andreenses, ou não, sigam conosco e acompanhem o que era a cidade nos românticos anos 1960, menos cosmopolita, mais humanizada, como tão bem é retratada pelo Dr. Gerson.

A Semana Santa na história

Ontem e hoje, a programação na Paróquia de São Bernardo

- 1920 – Quarta-feira santa: das 14h em diante, confissões dos fiéis; 19h, matinas (ou ofício) das trevas.

O ofício de trevas realiza-se na quarta, quinta e sexta-feira da semana Santa. Lembra as palavras de Cristo: “Esta é a vossa hora e do poder das trevas” (cf. o blog Catolicismo Romano).

No coro é colocado um candelabro de 15 velas. Uma delas é de cor branca e todas as outras são feitas de cera amarela e comum, como sinal de luto e pesar.

- 2020 – Participe e acompanhe pela internet as cerimônias da Semana Santa em São Bernardo. Transmissão virtual. Facebook: paroquia nossa senhora da boa viagem – basílica menor

Diário há meio século

Quarta-feira, 8 de abril de 1970; ano 12; edição 1205

Manchete – Os tanques estão nas ruas de São Domingos, na República Dominicana

Especial – Santo André, que foi, que é, que será. Pesquisa e textos: Waldemar Cestari e José Marqueiz; fotos: Pedro Martinelli, Waldemar Macedo (Dadá) e Luiz Gutierri.

Em 08 de abril de...

1553 – O povoado de Santo André da Borda do Campo é elevado à categoria de vila. Antonio d’Oliveira, locotenente (espécie de assessor) de Martim Afonso, acompanhado do provedor da Fazenda, Braz Cubas, levanta pelourinho na povoação fundada por João Ramalho e dá-lhe o nome de Vila de Santo André.

Hoje

- Dia da Natação

Santos do Dia

- Júlia Billiart (1751-1816) fundou a Congregação das irmãs de Nossa Senhora de Namur.

- Walter de Pontoise

Municípios paulistas

Celebram aniversários em 8 de abril:

- Santo André. São duas cidades e duas histórias. O município atual nasce como uma estação ferroviária, inaugurada em 16 de fevereiro de 1867.

- Amparo

Fonte: IBGE