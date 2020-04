EUA negocia fase 4 de pacote fiscal contra coronavírus, diz Trump

07/04/2020 | 17:26



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 7, que o governo negocia a fase quatro do pacote fiscal para sustentar a economia do país durante a pandemia de coronavírus. A terceira fase do pacote somou US$ 2,2 trilhões.

Em encontro com representantes de bancos americanos sobre empréstimos a pequenas empresas, o republicano também falou que poderá se reunir com as principais instituições financeiras dos EUA nos próximos meses, "quando vencermos o vírus", para debater novos programas de estímulos.

Trump voltou a dizer que está "trabalhando" com as companhias aéreas afetadas pelo coronavírus e que vai "trazê-las de volta".

Segundo o republicano, a economia americana "será como um foguete" após a pandemia.

Expectativa

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, espera que o Congresso dos Estados Unidos aprove na sexta-feira, 10, medidas adicionais para ajudar pequenas empresas afetadas pela pandemia de coronavírus. "Esperamos que o Senado aprove isso na quinta-feira e a Câmara, na sexta-feira", disse o secretário durante reunião organizada pelo presidente Donald Trump com representantes de bancos americanos.

Mais cedo, Mnuchin informou em sua conta oficial no Twitter que conversou com líderes dos partidos Democrata e Republicano para assegurar mais US$ 250 bilhões ao programa de empréstimos do governo a pequenas empresas, que já conta com US$ 350 bilhões.

Na reunião, Trump também disse que o governo está negociando para complementar o dinheiro para empréstimos a pequenas empresas.

O diretor do Conselho Econômico Nacional americano, Larry Kudlow, por sua vez, afirmou que as políticas de mitigação do coronavírus tem sido "bem-sucedidas" nos EUA e que "não há razão" para o país não ter um "crescimento forte" no segundo semestre do ano.