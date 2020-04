Quadrilha é presa por tráfico de drogas em São Bernardo

Do dhabc.com.br



07/04/2020 | 17:18



Policiais militares do 6º Baep ( Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam, nesta terça-feira(7) quatro homens em São Bernardo. A prisão foi efetuada no momento em que eles faziam a comercialização de drogas, na Comunidade do Acampamento dos Engenheiros.



Com a quadrilha foram apreendidos 1110 pedras de crack ,520 papelotes de cocaína,150 porções em tabletes de maconha,um rádio transmissor, um caderno contendo anotações relativas ao tráfico e R$ 552 em espécie.



Após a prisão foi efetuada a pesquisa junto ao Copom (Companhia da Polícia Militar) constou-se que dois elementos do grupo eram procurados pela justiça.



Diante dos fatos os indivíduos foram encaminhados ao Distrito Policial onde aguardarão a decisão da justiça.



Na segunda ocorrência policiais faziam a ronda no Jardim Limpião, Em São Bernardo,quando viram dois elementos suspeitos que ao verem a viatura começaram uma fuga a pé. Em seguida foram alcançados e detidos.

Na revista pessoal foram encontrados 280 invólucros de maconha, 123 invólucros de cocaína, 23 invólucros de crack e R$ 123 em espécie.

Os indivíduos foram encaminhados ao Distrito Policial onde permanecerão presos.