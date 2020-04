Antonio Benício passa a quarentena com a namorada em container na casa de Murilo Benício

07/04/2020 | 17:10



Não está sendo nada fácil passar por esses dias de isolamento social, né? Mas alguns pontos fazem com que a convivência reduzida com as pessoas seja um pouco mais leve.

Ao que parece, Antonio Benício, filho do ator com a atriz Alessandra Negrini aproveitou um container de navio na casa do pai para passar a quarentena com a namorada.

Segundo o jornal Extra, que divulgou as fotos nesta terça-feira, dia 7, a propriedade fica na Zona Sul do Rio de Janeiro e tem uma vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas.

Durante um vídeo em seu canal privado no YouTube, Sophia de Lucca mostrou algumas partes da moradia.

De acordo com a publicação, a artista plástica compartilhou um pouco da rotina matinal com o ator e afirmou ser grata por poder ficar na residência de Murilo Benício:

- Sou grata por estar em uma casa maravilhosa, que não é minha, é do pai do meu namorado. Temos um espaço aberto, disse.

Antonio Benício estreou como ator na novela Amor de Mãe e dá vida a Vinicius, herdeiro do personagem Raul, que é interpretado por seu pai na vida real.