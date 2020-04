Sobre declarações de Osmar Terra, Maia diz respeitar e admirar Mandetta

07/04/2020 | 16:43



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nessa terça-feira, 7, que "continua respeitando e admirando" o trabalho do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A declaração foi dada após ser questionado sobre declarações recentes do deputado Osmar Terra (MDB-RS).

Em entrevistas nessa terça-feira, o ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, que tem sido citado com um dos cotados para assumir a pasta da Saúde, no caso de uma demissão de Mandetta, criticou o isolamento social e defendeu "experimentar" o uso de cloroquina.

"O ministro Mandetta tem cumprido um papel excepcional em defesa da vida dos brasileiros. O Congresso e o governo têm trabalhado para garantir empregos, renda e solvência das empresas. Queremos que o Brasil não passe pelo que a Espanha, Itália e Estados Unidos estão passando. Mandetta merece de todos nós respeito e admiração", disse em entrevista coletiva.