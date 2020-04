Amazon Prime Video esclarece acusação de que participante de Soltos em Floripa teria assinado contrato embriagada após episódio com cenas picantes

07/04/2020 | 15:10



O quarto episódio do reality Soltos em Floripa, chamado Sexo, tapas e rock'n'roll, gerou uma comoção na internet. Nas redes sociais, muitas pessoas comentaram sobre uma cena de sexo explícito entre o participante João e uma jovem que ele havia conhecido em uma balada. Com isso, uma usuária do Twitter que supostamente participou do programa e apareceu nesse episódio resolveu se manifestar.

Vou falar isso aqui - não sei se deveria -, mas essa moça aí da foto é minha amiga e eu participei desse episódio também (fiquei com o Ramon) e a gente assinou contrato PODRE de bêbada (sério, eu tinha zero consciência do que estava fazendo), e depois a produção JUROU que não teria cena assim. Então assim, não era para ter validade esse contrato, eu estou vendo quais providências posso ou não tomar - porque ADIVINHA, a produção não me responde - e bicho, não fiz nada de errado, mas se eu soubesse que seria assim, eu JAMAIS teria feito.

O Amazon Prime Video esclareceu a questão e enviou um comunicado sobre a acusação.

Como em todas as séries que produz, o Amazon Studios leva essas situações a sério, priorizando a segurança de todos os participantes e trabalhando em estreita colaboração com parceiros de produção como Floresta para garantir que todos os envolvidos passem por um processo rigoroso e transparente para fornecerem o consentimento para aparecerem nas séries.