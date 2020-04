SBT Vídeos: emissora lança plataforma para assistir programas online

07/04/2020 | 15:07



O SBT anunciou o SBT vídeos, plataforma online da emissora para disponibilizar parte de seu conteúdo para os espectadores poderem assistir na hora que quiserem.

O site está disponível para acesso desde a última sexta-feira, 3. Também é possível acompanhar a programação do SBT ao vivo.

A maior parte do conteúdo do SBT Vídeos está disponibilizado por meio do YouTube, mas parte dele consta como "não listado", ou seja, só é possível acessá-lo com o link, já que não aparece nas buscas. É o caso dos capítulos da novela Amor e Revolução, por exemplo.

Além de novelas como Carrossel, As Aventuras de Poliana e Cúmplices de um Resgate, constam atrações tradicionais do SBT, como o Programa Silvio Santos, o programa Eliana, o Domingo Legal e o Programa do Ratinho.

A Praça É Nossa e The Noite com Danilo Gentili também estão presentes.

Há ainda programas antigos exibidos nas décadas de 1980 e 1990 também podem ser vistos na sessão #tbtsbt.