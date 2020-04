Covid-19: com demanda afetada, preço da gasolina cai 1,81% em março

Da Redação

07/04/2020 | 14:48



O preço médio da gasolina comum no Brasil em março foi de R$ 4,598. Sob impacto da redução da circulação de veículos em razão da pandemia do novo coronavírus, o valor registrou queda de 1,81% na comparação com o verificado em fevereiro que foi de R$ 4,683. O levantamento foi feito com base em uma pesquisa realizada pela ValeCard, empresa de soluções de gestão de frotas.

Covid-19: preço da gasolina é afetado

Em março, foram quatro reduções de preços nas refinarias anunciadas pela Petrobrás, motivada pela desvalorização do petróleo. Somadas, as diminuições foram de 35%.

Apesar disso, a demanda também despencou nas últimas semanas por conta das ações de isolamento social impostas por estados e municípios. De acordo com a plataforma online de monitoramento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o tráfego de veículos caiu 58% no Brasil em março.

Conforme levantamento, o estado do Rio de Janeiro (R$ 5,035) e do Acre (R$ 4,985) são os possuem o combustível mais caro no país – o Rio é o único estado com valor médio da gasolina acima de R$ 5. Já o estado do Amapá (R$ 3,986) – único valor abaixo dos R$ 4 no levantamento – e o de e Santa Catarina (R$ 4,291) apresentaram os preços mais baratos do país. Veja a tabela completa.

Preço médio por estado (R$)

Estado Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Variação Fev – Mar Rio de Janeiro 4,975 5,084 5,127 5,105 5,035 -1,37% Acre 4,94 4,99 5,019 5,038 4,985 -1,05% Pará 4,817 4,876 4,885 4,874 4,824 -1,03% Minas Gerais 4,841 4,916 4,942 4,896 4,807 -1,82% Tocantins 4,758 4,843 4,867 4,823 4,769 -1,12% Mato Grosso 4,726 4,854 4,899 4,844 4,761 -1,71% Amazonas 4,565 4,414 4,571 4,793 4,736 -1,19% Piauí 4,746 4,831 4,832 4,834 4,697 -2,83% Sergipe 4,66 4,767 4,815 4,797 4,692 -2,19% Alagoas 4,702 4,757 4,79 4,742 4,687 -1,16% Rondônia 4,66 4,741 4,762 4,736 4,687 -1,03% Ceará 4,55 4,715 4,769 4,755 4,651 -2,19% Rio Grande do Sul 4,49 4,736 4,789 4,715 4,627 -1,87% Bahia 4,632 4,715 4,718 4,632 4,62 -0,26% Goiás 4,613 4,722 4,794 4,733 4,596 -2,89% Mato Grosso do Sul 4,328 4,447 4,466 4,568 4,593 0,55% Espírito Santo 4,632 4,768 4,789 4,738 4,576 -3,42% Rio Grande do Norte 4,638 4,785 4,79 4,69 4,551 -2,96% Maranhão 4,598 4,665 4,668 4,598 4,519 -1,72% Pernambuco 4,495 4,599 4,618 4,592 4,489 -2,24% Distrito Federal 4,416 4,629 4,56 4,53 4,44 -1,99% Roraima 4,514 4,566 4,58 4,452 4,409 -0,97% São Paulo 4,252 4,381 4,463 4,463 4,388 -1,68% Paraná 4,347 4,477 4,511 4,49 4,384 -2,36% Paraíba 4,481 4,487 4,5 4,453 4,361 -2,07% Santa Catarina 4,188 4,383 4,417 4,364 4,291 -1,67% Amapá 4,19 4,231 4,206 4,201 3,986 -5,12% Preço médio 4,583 4,719 4,762 4,683 4,598 -1,82%

15 carros flex mais econômicos do Brasil

Esta galeria especial do Garagem360 mostra quais são os carros flex mais econômicos de 2019, já que eles dominam a frota nacional atual. Os dados seguem a tabela do Conpet/Inmetro. Confira a seguir quais são os líderes em economia de combustível.

Foto: Divulgação 1- Renault Kwid Intense: 14,9 km/l / 15,6 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 10,3 km/l / 10,8 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 1- Renault Kwid Intense: 14,9 km/l / 15,6 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 10,3 km/l / 10,8 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 2- Volkswagen Up Move TSI: 14,3 km/l / 16,3 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 10 km/l / 11,5 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 2- Volkswagen Up Move TSI: 14,3 km/l / 16,3 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 10 km/l / 11,5 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 3- Fiat Mobi Drive GSR (motor Firefly): 14 km/l / 15,9 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,8 km/l / 11,1 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 3- Fiat Mobi Drive GSR (motor Firefly): 14 km/l / 15,9 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,8 km/l / 11,1 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 4- Fiat Mobi Drive manual (motor Firefly): 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,6 km/l / 11,3 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 4- Fiat Mobi Drive manual (motor Firefly): 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,6 km/l / 11,3 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 5- Fiat Argo 1.0 Drive (com start/stop): 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,9 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 5- Fiat Argo 1.0 Drive (com start/stop): 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,9 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 6- Volkswagen Up Move MSI: 14,2 km/l / 15,3 km/l (cidade/estrada - com gasolina) 9,6 km/l / 10,6 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 6- Volkswagen Up Move MSI: 14,2 km/l / 15,3 km/l (cidade/estrada - com gasolina) 9,6 km/l / 10,6 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 7- Peugeot 208 1.2 Active: 13,9 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,6 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 7- Peugeot 208 1.2 Active: 13,9 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,6 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 8- Renault Logan 1.0 Authentique: 14 km/l / 14,9 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,4 km/l / 10,2 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 8- Renault Logan 1.0 Authentique: 14 km/l / 14,9 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,4 km/l / 10,2 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 9- Ford Ka S 1.0: 13,4 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,2 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 9- Ford Ka S 1.0: 13,4 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,2 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 10- Ford Ka Sedan SE 1.0: 13,4 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,2 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 10- Ford Ka Sedan SE 1.0: 13,4 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,2 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 11- Fiat Mobi Easy 1.0 (motor Fire): 13,5 km/l / 15,2 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,2 km/l / 10,2 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 11- Fiat Mobi Easy 1.0 (motor Fire): 13,5 km/l / 15,2 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,2 km/l / 10,2 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 12- Fiat Uno Drive 1.0 (motor Firefly): 13,2 km/l / 15,2 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,1 km/l / 10,6 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 12- Fiat Uno Drive 1.0 (motor Firefly): 13,2 km/l / 15,2 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,1 km/l / 10,6 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 13- Renault Sandero 1.0 Authentique: 14,2 km/l / 14,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,5 km/l / 9,6 km/l (cidade/estrada - com etanol); Foto: Divulgação 13- Renault Sandero 1.0 Authentique: 14,2 km/l / 14,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,5 km/l / 9,6 km/l (cidade/estrada - com etanol); Foto: Divulgação 14- Chevrolet Prisma 1.0 LT: 13,1 km/l / 15,8 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 8,9 km/l / 10,8 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 14- Chevrolet Prisma 1.0 LT: 13,1 km/l / 15,8 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 8,9 km/l / 10,8 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 15- Volkswagen Voyage 1.0: 13,1 km/l / 15,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,1 km/l / 10,6 km/l (cidade/estrada - com etanol) Foto: Divulgação 15- Volkswagen Voyage 1.0: 13,1 km/l / 15,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,1 km/l / 10,6 km/l (cidade/estrada - com etanol)