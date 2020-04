S&P muda perspectiva de positiva para estável de instituições financeiras do País

07/04/2020 | 14:35



A S&P informou em comunicado que a revisão da perspectiva, de positiva para estável, dos ratings de 15 instituições do setor financeiro do Brasil. A medida é anunciada nesta terça-feira, 7, um dia após a agência adotar revisão idêntica da perspectiva para o rating soberano do País. Além disso, a S&P diz que reafirmou os ratings de longo e curto prazos das companhias.

As instituições que sofreram alteração na perspectiva pela S&P são: Banco ABC Brasil; Banco Bradesco; Banco Citibank; Banco do Brasil; Banco do Nordeste do Brasil; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Banco Safra; Banco Santander (Brasil); Banco BV; B3; Caixa Econômica Federal; China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo; Itaú Unibanco Holding; Itaú Unibanco; e Haitong Banco de Investimento do Brasil.

A S&P diz que a ação reflete a visão de que o crescimento e o desempenho fiscal do Brasil sofram em 2020 por causa da pandemia de coronavírus e dos gastos extraordinários do governo, antes de uma recomeçar uma recuperação gradual e uma consolidação fiscal.

A agência afirma que as 15 instituições têm grande exposição ao risco do Brasil. "Além disso, muitos dos mesmos fatores que causam estresse no soberano em geral também afetam as instituições financeiras", comenta.