Anitta decide não fazer show pela internet para evitar polêmicas

07/04/2020 | 14:29



Anitta usou os stories do Instagram nesta terça-feira, 7, para comunicar aos fãs que não fará show com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Ela explicou que tomou essa decisão para fugir de polêmicas. Segundo ela, se chamar a equipe, vão criticar por aglomerar pessoas; se fizer a live sozinha, com produção simples, vão dizer que ficou sem graça.

"Não vou fazer live de show. Para fazer uma live maravilhosa, eu tenho que chamar equipe, pessoas. Não dá para fazer live maravilhosa com cenário, luz, sem ter uma equipe coordenando isso, com transmissão mara", disse ela, presumindo que o público vai comparar a exibição dela com a de outros artistas.

"Se eu fizer do jeito que dá para fazer, sozinha em casa, vão falar que foi sem graça, que a dos outros foi maravilhosa e a minha foi sem graça. Então é melhor não fazer. Quando puder voltar a fazer show, eu volto", afirmou.

Anitta revelou ainda que não está fazendo nada na quarentena além de comer. "Passo o dia inteiro comendo. O fato de eu não fazer nada está me deixando com mais vontade de não fazer nada."