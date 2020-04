07/04/2020 | 14:11



O tempo livre que acaba sobrando na quarentena está levando muitas pessoas a fazerem aquela limpeza na casa.

No caso de Anitta, por exemplo, não está sendo diferente! Seguindo o isolamento social sugerido para tentar conter a pandemia do novo coronavírus, a cantora mostrou que esta em sua casa no Rio de Janeiro e, de quebra, fazendo as atividades domésticas.

Por meio do TikTok, aplicativo de vídeos que vem fazendo sucesso entre os famosos, Anitta publicou alguns registros das suas tarefas.