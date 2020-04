Governo lança aplicativo para solicitação do auxílio emergencial de R$ 600

Marcella Blass

Do 33Giga



07/04/2020 | 12:48



O governo, em parceria com a Caixa Econômica Federal, lançou nesta terça-feira (7) um site e o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. A iniciativa veio para facilitar a solicitação e o recebimento do auxílio emergencial de R$ 600 para os profissionais informais, autônomos e microempreendedores individuais (MEIs).

O cadastro e solicitação no app é necessário apenas para os trabalhadores autônomos que não estão inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) e que não contribuem para o INSS. Para as pessoas que contribuem para a previdência social como autônomo ou MEI (ou que recebem o Bolsa Família) o pagamento será feito automaticamente.

No computador e no celular

As plataformas lançadas hoje vão analisar, por meio do CPF, se o trabalhador cumpre todas as exigências para o recebimento do auxílio emergencial. Os cidadãos também podem conferir tanto no site quanto no app (para Android e iOS) a lista completa desses requisitos.

A Caixa também criou o telefone 111 para que os trabalhadores tirem todas as suas dúvidas com relação à solicitação do auxílio emergencial e os requisitos exigidos. A ligação é gratuita.