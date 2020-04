Consórcio mantém decisão de quarentena até dia 22

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



07/04/2020 | 12:15



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC decidiu, na manhã desta terça-feira (7), prorrogar a quarentena em todo Grande ABC para conter o avanço do novo coronavírus por mais 15 dias - até o dia 22 de abril. O anúncio foi feito em entrevista coletiva pelo Consórcio após assembleia que reuniu os sete prefeitos da região.

O decreto mantém o fechamento de comércios e de serviços não essenciais nas sete cidades, o que inclui bares, restaurantes e cafés, que permanecem funcionando com serviços de delivery. Segundo o presidente do Consórcio e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), o único serviço na região que recebeu permissão para funcionar novamente, além de farmácias e supermercados, são as óticas.

"Vimos que é de extrema necessidade a liberação dos serviços em óticas. De resto, fica liberado os deliverys de todas as atividades. Acreditamos que a medida mais correta, por enquanto, permanece o isolamento social", avalia Maranhão.

Ainda de acordo com o presidente do Consórcio, as medidas adotadas pela região tem como base análises de profissionais da saúde e a evolução - ou queda - dos casos confirmados. Atualmente, as sete cidades apresentam 257 casos confirmados, 2.938 casos suspeitos e 31 mortes. "Por enquanto, estamos vendo que esse crescimento (dos casos) ainda é ascendente", detalha Maranhão.

