Aventure-se pelas atrações da Disney World sem sair de casa

Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



07/04/2020 | 12:18



Em 16 de março, o Walt Disney World Resort, em Orlando (EUA), fechou suas portas para prevenir a contaminação em massa do novo coronavírus. Com isso, muitas pessoas tiveram que cancelar suas viagens ao complexo de diversões e estão passando suas férias em isolamento.

Para agitar a quarentena e mostrar que é possível viajar e se divertir em casa, o Rota de Férias separou alguns vídeos com as atrações mais queridinhas dos parques da Disney World.

Atrações da Disney World

Big Thunder Mountain

Um dos brinquedos queridinhos da Frontierland, no Magic Kingdom (parque do Castelo da Cinderella), a Big Thunder Mountain é uma montanha-russa que imita um trenzinho passando por uma mina.

Splash Mountain

Outra atração queridinha do Magic Kingdom é a Splash Mountain. Os viajantes virtuais irão embarcar em um tronco e passear por um riacho com personagens e canções do filme “Song of the South”. O melhor de tudo é que, em casa, ninguém se molha.

Seven Dwarfs Mine Train

Inaugurada em 2014, a Seven Dwarfs Mine Train é uma montanha-russa localizada na área da Fantasyland, no Magic Kingdom. Os visitantes online passearão pelas minas junto aos anões, com direito até a cantar a emblemática trilha do conto de fadas.

Peter Pan’s Flight

Embarque neste navio voador para conhecer Londres, na Inglaterra, e passear pelas cenas de Peter Pan na Terra do Nunca. A Peter Pan’s Flight também está localizada na Fantasyland, no Magic Kingdom.

The Many Adventures of Winnie The Pooh

Também na Fantasyland, do Magic Kingdom, “The Many Adventures of Winnie The Pooh” mostra algumas das aventuras do ursinho amarelo e da sua turma.

Test Track

No Test Track, atração do Epcot, os visitantes online participam de um teste automotivo em tempo real. Durante o percurso, serão analisados itens como calor, frio e a velocidade que o carro alcança. Confira!

Frozen Ever After

Na área dos países do Epcot, a atração norueguesa tem como tema o filme “Frozen”. Trata-se de “Frozen ever after”, na qual você embarca em um barco viking e navega por Arendelle até o castelo de gelo da Rainha Elsa.

Slinky Dog

Na nova área de Toy Story, no Hollywood Studios, todos se sentem como os próprios brinquedos do Andy. Além disso, é possível dar uma passeio na Slinky Dog, uma montanha-russa que imita o cachorro de molas do desenho da Pixar.