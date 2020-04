Após afirmar estar solteiro, Gabriel Medina posta foto de Yasmin Brunet cortando seu cabelo

07/04/2020 | 12:10



Conseguir um corte de cabelo durante a quarentena pode parecer difícil, mas Gabriel Medina optou por uma solução bem simples. O surfista entregou a tesoura nas mãos de Yasmin Brunet, que está passando o isolamento com ele em sua casa de praia, e registrou o momento no Stories do Instagram, com direito a repostagem por parte da modelo.

O clique tem um toque de conforto e intimidade, além de não deixar de ser meio fofo, e reforça os indícios de que pode haver um romance entre os dois, apesar de Medina ter afirmado que estava solteiro durante uma live.

Os indícios de um possível relacionamento surgiram no começo de março, quando modelo e surfista se seguiram no Instagram. Depois, eles foram vistos trocando beijos em um bar. Com o início da quarentena, as especulações ganharam força com Yasmin decidindo passar a quarentena em Maresias com Medina. Será que eles estão apenas tentando ficar fora dos holofotes?