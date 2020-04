Trump avalia como reabrir partes da economia paralisadas por vírus, diz Mnuchin

07/04/2020 | 10:39



O Secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse nesta terça-feira que o presidente Donald Trump está avaliando como reabrir partes da economia do país que foram paralisadas pela pandemia do novo coronavírus.

"Há partes do país, como Nova York, onde isso é obviamente muito, muito preocupante", afirmou Mnuchin, em entrevista à emissora Fox Business.

Mnuchin disse ainda o governo deverá fazer repasses diretos de dinheiro para adultos com renda anual inferior a US$ 99 mil até o fim da próxima semana. A medida faz parte de um pacote fiscal de US$ 2,2 trilhões aprovado pelo Congresso americano no fim de março.

Ainda na entrevista, Mnuchin disse que recursos deverão ser disponibilizados rapidamente para resgatar pequenas empresas prejudicadas pelo coronavírus.