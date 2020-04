Dívida global sobe US$ 10 tri em 2019, a US$ 255 trilhões, diz IIF

07/04/2020 | 10:28



O Instituto Internacional de Finanças (IIF) estima que a dívida global, em todos os setores, subiu mais de US$ 10 trilhões em 2019 e chegou a US$ 255 trilhões, o que equivale a mais de 322% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Segundo a instituição, trata-se de um nível 40% maior do que o registrado no início da crise financeira de 2008.

Com a recessão provocada pela pandemia de coronavírus, o IFF projeta que a dívida global pode chegar a 342% do PIB em 2020, caso a economia registre uma contração de 3%.

O instituto aponta que, em março, a emissão de dívida governamental bateu recorde mensal de US$ 2,1 trilhões (US$ 3,2 trilhões se incluídos todos os setores). "Embora a incerteza sobre a escala e a duração da pandemia torne as estimativas desafiadoras, uma forte trajetória de alta nos níveis da dívida parece mais do que certa", diz.

Nas economias emergentes, a dívida total, no ano passado, somou US$ 71 trilhões, 220% do PIB.

Já a dívida em moeda estrangeira passou de US$ 5,3 trilhões, com Argentina, Turquia, Chile e Colômbia apresentando as maiores altas em relação a 2009.

"A forte dependência em dívida em moeda estrangeira representa significativo risco de liquidez e solvência para empresas e países emergentes e os deixa mais expostos a mudanças repentinas no apetite ao risco", destaca o IFF.

A instituição também calcula que a dívida fora do setor financeiro subiu de US$ 183 trilhões em 2018 para US$ 192 trilhões em 2019, enquanto a dívida das famílias subiu US$ 13 trilhões no mesmo período, a US$ 48 trilhões.