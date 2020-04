Obituário - 07 de abril de 2020

Ademir Medici

07/04/2020



Terça-feira, 7 de abril de 2020

Élcio Macalé Cândido

(São Caetano, 3-5-1930; São Bernardo, 3-4-2020)

Em 1972, vivia-se o bipartidarismo na política nacional, com a Arena e o MDB. Em São Bernardo, a Arena dividia-se em várias facções, com destaque para a Arena 1 e a Arena 2. Saiu vencedora a chapa Geraldo Faria Rodrigues (prefeito) e Élcio Cândido, o Macalé (vice-prefeito).

A chapa vitoriosa tinha o apoio do prefeito que concluía seu segundo mandato, Aldino Pinotti, e os candidatos escolhidos representavam os dois maiores bairros da cidade, sempre decisivos nos pleitos municipais: Geraldo Faria na Vila Baeta e Macalé, em Rudge Ramos.

A cidade entoava: “É ou não é, Geraldo e Macalé...”.

Da posse, em 1973, até o final, em 1977, Macalé portou-se com a simplicidade e dignidade de sempre, e um trabalho que o marcou foi dirigir a CCO (Comissão Central Organizadora dos Jogos Abertos do Interior), que foram realizados pela primeira vez em São Bernardo.

Élcio Cândido foi criado no bairro Fundação, em São Caetano. Ali foi congregado mariano, o mesmo ocorrendo quando se mudou para Rudge Ramos, já adulto. Até o fim participou das atividades da Matriz São João Batista, inclusive como membro do coral da igreja.

Além de vice-prefeito, foi vereador. Candidato a prefeito à sucessão de Geraldo Faria, não conseguiu se eleger – deu o MDB de Tito Costa, a quem Geraldo havia derrotado quatro anos antes.

Élcio Cândido era filho de Manoel Cândido e Theodora Cândido. Parte as 89 anos. Estava internado no Hospital das Clínicas Municipal de São Bernardo, na Estrada do Alvarenga. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides. Era casado com Thereza Gonçalves, com quem teve quatro filhos: Gilmar, Luiz, Daniel e Élcio Júnior.

Crédito da foto 5 – Fernando Dantas/Banco de Dados (14-6-2007)

MACALÉ. Vereador, vice-prefeito e uma das vozes mais conhecida do Coral da Paróquia São João Batista, em Rudge Ramos

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 5 de abril

Maria Argentina de Araujo, 95. Natural de Senador Pompeu (CE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilton Fernandes, 91. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Lopes dos Reis Cardozo, 86. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo de Almeida Filho, 86. Natural de Três Pontas (MG). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Therezinha Machado, 85. Natural de Palmital (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcides Bolognesi, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Batista Borges, 81. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arlindo Berto da Silva, 78. Natural de União dos Palmares (AL). Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Luiz Beltrani Neto, 77. Natural de Catanduva (SP). Residia no Jardim Itapoã, em Santo André. Técnico bancário. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bazilides dos Reis, 74. Natural de Cruz das Almas (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Veralice Soares Santos, 72. Natural do Morro do Chapéu (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Moacir Constâncio de Souza, 72. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marta Lúcia Molina Huri, 61. Natural de Votuporanga (SP). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo (SP). Dia 5, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lilian Luciana Pinholato, 50. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Médica. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Hélio Rodrigues, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Autônomo. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivo Pelissaro, 58. Natural de São Carlos do Ivaí (PR). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Irlan Sousa Rodrigues, 53. Natural de Aiuaba (CE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Pedreiro. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, dia 6 de abril

Nair Maria Zago Pacheco, 90. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 2 de abril

Ester Campos Amaral, 99. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Vicente Terlizzi, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 2, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Maria Neide Medrano, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 2, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Samira de Oliveira Santiago, 68. Natural de Aimorés (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo, sexta-feira, dia 3 de abril

Joana Lopes de Oliveira, 91. Natural de João Pinheiro (MG). Residia em São Paulo (SP). Dia 3, em São Bernardo. Cemitério da Saudade.

Leonor de Oliveira Igidio, 84. Natural de Jacutinga (MG). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Deli Honório Gomes, 84. Natural de Jequié (BA). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Eliseu Colpes Rodrigues, 69. Natural de Arroio dos Ratos (RS). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Dorival Celestino de Souza, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

José Luiz Marcondes, 67. Natural de Sumaré (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Iracema Gonçalves dos Santos, 64. Natural de Peçanha (MG). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.



São Bernardo, sábado, dia 4 de abril

Antonio Alves da Silva, 73. Natural de Esperantinópólis (MA). Residia em São Paulo (SP). Dia 4. Cemitério Dom Bosco, em São Paulo (SP).

Maria Tibes Almeida, 71. Natural de Erval Velho (SC). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Antonio Carlos Silva Lupinacci, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Paulo (SP). Dia 4. Jardim da Colina.



Walter dos Santos Gonçalves, 67. Natural de Poá (SP). Residia na Vila Campestre, em Santo André. Dia 4. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 5 de abril

Mineji Ishibiya Ikeda, 95. Natural de Hokkaido, ilha no Japão. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério do Morumbi, em São Paulo (SP).

José Puga Martins, 91. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Dorival Coelho, 77. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Butatã, em São Paulo (SP). Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Jardim das Flores, em São Paulo (SP).



SÃO CAETANO

Sumiyo Miyake Kurhara, 94. Natural do Japão. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 2. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Therezinha Stanguini Moretto, 92. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 2. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Anzelina Lopes Silvestre, 91. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Josefa Castro Roque, 83. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 6, em Santo

André. Cemitério Municipal de Boa Viagem (CE).



M A U Á

Rita Pereira da Cruz, 87. Natural de Caculé (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ivan Carriel França, 43. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Cuidador de idosos. Dia 5, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Fábio Pereira de Oliveira, 40. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Funcionário da empresa Comus, em Mauá. Diretor do Sindicato dos Químicos do ABC. Dia 5, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.